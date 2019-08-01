نسرين طافش بـ"لوك" جديد.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: الخليج 365 فاجأت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، ونشرت صور جديدة، ظهرت خلالها بإطلالة مختلفة، اعتمدت خلالها على ضفائر الشعر "الراستا".. وشاركت "طافش"، جمهورها بعدة صور وارفقت معها تعليقًا: "إيه رأيكو في اللوك الجديد". ونالت الإطلالة إعجاب الكثيرون من متابعيها الذين عبروا عن إعجابهم بجديدها. يذكر أن، الفنانة نسرين طافش، طرحت 27 يونيو الماضي، أغنية "نظرة لعيني"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

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