زينة: "لن أتزوج مرة أخرى وأراهن على مليون دولار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة زينة، في حوار لها مع مجلة "زهرة الخليج"، إنها اتخذت قرارا بعدم الزواج مرة أخرى طيلة حياتها.

وأكدت أنها لن تتراجع عن قرارها مثلما فعل عدد من الفنانات، مراهنة على مبلغ مليون دولار، تدفعه في حال تراجعها عن هذا القرار.

وأوضحت أنها فقدت الأمل في أن تجد رجلا مثل أبيها، وهي "مرتاحة" بدون وجود رجل في حياتها، فالتعب الذي تعانيه بسبب ضغوط الحياة، أفضل بكثير من تعب الارتباط برجل.

وأشارت زينة أن أكثر ما تخشى عليه هو أبناؤها "عزالدين" و"زين الدين"، وتتمنى أن يرثوا عنها كل صفاتها ما عدا الثقة بالناس بشكل سريع.