فيديو.. بمشاركة محمود التهامي فرقة الحضرة تستعد لحفل عيد ميلادها الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تجري فرقة "الحضرة للإنشاد الصوفي" اليوم الخميس آخر بروفات الاستعداد للحفل الذي تحييه على المسرح المكشوف بدار الأوبرا، والمقام مساء غدٍ الجمعة 2 أغسطس بمناسبة موسم الحج والعيد الرابع لميلاد الفرقة.

وتقدم الفرقة مجموعة من الأناشيد الصوفية من أشعار محي الدين بن عربي، والحلاج، وابن الفارض، بمشاركة ضيوف الشرف المنشدين محمود التهامي ووائل الفشني وفرقة "دراويش العمدة لفنون التنورة".

مجموعة "الحضرة للإنشاد الصوفي" تأسست عام 2015 بهدف الحفاظ على التراث الروحاني من الذكر والمديح، وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية، وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف.