أبو يكشف عن جنس مولوده الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: كشف المطرب محمد أبو العنين، الشهير بـ"أبو"، عن جنس مولوده الجديد، من زوجته نهال لهيطة. ونشر أبو عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بزوجته، وعلق: "مرحبا بثالثنا، بنت". أبو هو صاحب الأغنية الشهيرة "3 دقات"، وهي الأغنية الرسمية للدورة الأولى لمهرجان الجونة السينمائي بالغردقة، وشاركته غناء الأغنية الفنانة يسرا.

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