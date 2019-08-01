ليلى شندول تردّ بقوة بشأن صورتها المثيرة للجدل مع اللاعب كهربا!

ردّت الإعلامية التونسية ليلى شندول على رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، الذي عرض صورةً لها أثارت جدلًا واسعًا، برفقة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا على الشاشات أمام الحاضرين في مؤتمر صحفي ضخم، والذي شنّ فيه هجومًا على الأخير ووصفه بـ”المنحرف”. وقالت ليلى في تصريح لـ”فوشيا” إنّ الصورة التي كشف عنها رئيس نادي الزمالك كانت منذ عام أو أكثر في أحد الأماكن العامة. وأوضحت الإعلامية التونسية أنها قابلت كهربا في هذا اليوم صدفةً والتقطت صورةً معه، مشيرةً إلى أنها كانت برفقة خطيبها حينها.

وأردفت: “لا أعرف كهربا على المستوى الشخصي هذه مجرد صورة تذكارية قررت أخذها معه بعد أن شاهدته في أحد الأماكن العامة باعتباري معجبة لا أكثر”. واستطردت: “لا أعلم لماذا يتم عرض صورتي بهذه الطريقة أمام الجميع، الأمر الذي ينال من سمعتي خاصة وأنني أستعد لعمل فني خلال الفترة الحالية”. واختتمت: “كما أنني سأتزوج قريبًا وهذه الصورة قد تسبب لي الأزمات، أنا إعلامية وتجمعني علاقة قوية بفنانين وفنانات وتصورت معهم كثيرًا فهل ذلك يعني أنني على علاقة بأحدهم”. وكانت شندول تُقدّم برنامج “سيداتي آنساتي” على شاشة قناة دريم الفضائية. يُذكر أن استعراض رئيس الزمالك لهذه الصورة في مؤتمر صحفي جاء بهدف الانتقام من اللاعب محمود عبد المنعم كهربا الذي هرب من الفريق الأبيض إلى الخارج رغم استمرار عقده لـ3 سنوات مقبلة.