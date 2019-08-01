احتفلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعيد الجيش اللبناني، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التويندات القصيرة "تويتر"، هنأتهم قائلة:" ينعاد عليك يا جيش بلادي اللي حامينا وحامي وطننا كل سنة لبنان وجيشه بأمان".
وتقيم لبنان عرضا عسكريا اليوم الخميس، بمناسبة عيد جيشه الـ74 الذي يصادف في 1 أغسطس، بحضورقادة الدولة اللبنانية، وعدد كبير من العسكريين.
وسيتم خلال الاحتفال، المقام في ثكنة شكري غانم في الفياضية، تخريج دورة "اليوبيل الماسي للاستقلال" والتي تضم 269 ضابطا من المدرسة الحربية، كما سيتم استعراض وحدات عسكرية في الجيش من بينها فوج
وسيشارك خلال الاحتفال عدد من طائرات سلاح الجو، من بينها طوافات من نوع "هيووي تو"، "غازيل" و"بوما"، نوع "سوبر توكانو" و"سيسنا كارافان".
يذكر ان هيفاء وهبي قد احيت حفلا غنائيا داخل إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي بحضور عدد كبير من جمهورها ومحبيها، ويشار إلى أنه أول حفل بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة عيد الجيش اللبناني الـ74..هيفاء وهبي تهنئه على طريقتها الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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