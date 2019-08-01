بعد شائعة وفاته.. محمد صبحي يتصدر محرك البحث جوجل

تجددت الشائعات مرة أخرى حول وفاة كبار النجوم بالوسط الفني، مما أثار قلق وخوف الجمهور وأصدقائهم عليهم، ليخرج ذويهم ويكذبوا تلك الشائعات المقلقة حيث تداول رواد بعض مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس أخبار عدة عن وفاة كلًّا من الفنان الكبير عادل إمام والفنان القدير محمد صبحي.

غضب شقيق محمد صبحي من مروجي شائعة وفاته

وازداد البحث بكثرة من الجمهور للتأكد من صحة خبر وفاة الفنان القدير محمد صبحي بعد ترويج إصابته بأزمة صحية مفاجئة في إحدى المستشفيات بالقاهرة أودت بحياته، ليكون صاحب الصدارة بمحرك البحث جوجل اليوم، ولكن خرج ليرد شقيقه الفنان مجدي صبحي الذي أغضبته تلك الشائعة بشدة ليثور على مروجيها قائلًا:" شائعة غريبة عن الأستاذ وأخي الفنان الكبير..محمد صبحي..من أشخاص سفلة وماعندهمش أخلاق..ربنا يديك طولة العمر والصحة أخي العزيز الغالي وتبقي دائمًا لنا ولجمهورك..الأستاذ بخير والحمدلله".

محمد صبحي يرد على شائعة وفاته

كما نقلت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على لسان صبحي ردّه على شائعة وفاته قائلة:"هناك شائعة سخيفة في إحدى الصفحات وهذا ردّ الفنان محمد صبحي..لا أحد كبير علي الموت ولكن هناك صغار عقلهم تافه ويسخرونه في مثل هذه الإشاعات .. الخبر كله كذب...الأستاذ بخير الحمدلله".

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يذكر أن آخر أعمال محمد صبحي هي مسرحية "خيبتنا" والتي تتضمن أحداث الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمي في علم الجينات والاستنساخ على المواطنين بالعالمين، والمسرحية تدور أحداثها في قالب كوميدي غنائي استعراضي يجسد فيه صبحي شخصية الدكتور "يائس" العالم في علم الجينات.

المسرحية من تأليف وإخراج وبطولة الأستاذ محمد صبحي، ويشاركه في البطولة:"سماح السعيد وندى ماهر بطلة مسرحية "غزل

البنات" وميرنا ذكرى وسميرة عبدالعزيز وعبير فاروق وبوسي الهواري وشوقي طنطاوى والوجد الجديد حازم القاضي.

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عادل إمام يتصدر محرك البحث جوجل

ويذكر أن الزعيم عادل إمام تصدر محركات البحث المختلفة أمس عقب شائعة تحمل عنوان"وفاة عادل إمام"لينفى الخبر نجله المخرج رامي إمام والفنانة نهال عنبر مسئول الملف الطبي في نقابة المهن التمثيلية وأكدت أن الزعيم صحته جيدة وبخير، كما عبر عن غضبه الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وتوعد لمروجيها باللجوء للقضاء.

وكان سبب تغيب عادل إمام عن عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي ووالدة النجمة يسرا سببًا قويًّا جعل رواد المواقع الاجتماعي تختلق القصص والشائعات ومن بينها تدهور صحة الزعيم مما أدى لوفاته بأحد مستشفيات التجمع أمس الأربعاء مما جعل الزعيم يتصدر محركات البحث بالأمس.

يذكر أن آخر أعمال الزعيم هو مسلسل "فلانتينو" الذي لم يتم عرضه حتى الآن، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر وﺇﺧﺮاﺝ رامي إمام، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، سليمان عيد، حمدي الميرغني.