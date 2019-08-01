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شارموفرز في ليلة غنائية على شاطئ الساحل الشمالي

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 يستعد الفريق الغنائي الشهير "شارموفرز" لإحياء ثاني لياليه الصيفية مع جمهوره في الساحل الشمالي.. من المقرر أن يقام الحفل ليلة غدٍ الجمعة، على أحد الشواطئ

هناك.

 لم يكن هو الحفل الصيفي الأول في الساحل، فقد سبق له أن أحيا حفلًا ضخمًا في يوليو الماضي،

وشهد حضورًا ضخمًا من متابعيه، وقدم لهم باقة غنائية حماسية من ألبومهم الأخير "انفصام"، إضافة إلى حفله الغنائي في مهرجان الصيف الدولي في الإسكندرية في حفلين متتاليين يومي الخميس والجمعة 15، 16 أغسطس.

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