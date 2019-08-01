"واما" يتألق على "يوتيوب" بـ "شمس بحر"

اقتربت أغنية "شمس بحر" للفريق الغنائي الشهير "واما"، من حاجز النصف مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". "يوتيوب". الأغنية من كلمات: تامر حسين، ألحان: خالد عز، توزيع: نادر حمدي. وعلى نفس الصعيد يستعد "واما" لطرح ألبومه الجديد "الصيف ابتدى" بعد غياب 4 سنوات عن عالم الأغاني، وذلك في أغسطس المقبل ليلحقوا بـ ركب المنافسة الصيفية الغنائية لهذا العام.

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