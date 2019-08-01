للمرة الأولى.. أحمد كامل يُحيي حفلًا غنائيًا في الأقصر

يستعد الفنان أحمد كامل للقاء الغنائي الأول مع جمهوره في الأقصر، وذلك مع بداية موسم الحفلات الغنائية لهذا العام. لهذا العام. من المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة 16 أغسطس، في أحد النوادي الكبرى بمحافظة الأقصر. أحد النوادي الكبرى بمحافظة الأقصر. وفي السياق نفسه يستعد كامل لإحياء حفل غنائي في الإسكندرية، بمشاركة الفنان أدهم سليمان، وعازف الكمان الشهير عزمي مجدي.

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