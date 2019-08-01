فن ومشاهير

علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا في المقطم

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يستعد الفنان الكبير علي الحجار، لإحياء حفلٍ غنائي في إحدى النوادي الكبرى بحي المقطم، وذلك ضمن برنامجه الصيفي للحفلات.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم

الجمعة 9 أغسطس، في مقر النادي، على أن تكون تذكرة الحفل للأعضاء بقيمة 17 جنيهاً فقط، أما لغير الأعضاء فقد قُسمت إلى 3 فئات"247، 157، 507" جنيهاً.

يذكر أن الحجار يستعد ليلة غد لإحياء حفله الغنائي في الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي المقامة فعالياته في مكتبة الإسكندرية.

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