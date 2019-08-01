علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا في المقطم

يستعد الفنان الكبير علي الحجار، لإحياء حفلٍ غنائي في إحدى النوادي الكبرى بحي المقطم، وذلك ضمن برنامجه الصيفي للحفلات.
ومن المقرر أن يقام الحفل يومالجمعة 9 أغسطس، في مقر النادي، على أن تكون تذكرة الحفل للأعضاء بقيمة 17 جنيهاً فقط، أما لغير الأعضاء فقد قُسمت إلى 3 فئات"247، 157، 507" جنيهاً.
يذكر أن الحجار يستعد ليلة غد لإحياء حفله الغنائي في الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي المقامة فعالياته في مكتبة الإسكندرية.
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