الكنيسة اللبنانية تنتصر للأديان السماوية وترفض حفل "مشروع ليلى"

احترام قدسية الأديان السماوية أمر لا يحتاج إلى نقاش،والدخول فى جدل نهايته معروفة،والفن له مسلمات يجب ان يحترمها كل من يعمل بها فى مقدمة تلك المسلمات احترام الأديان، وعدم الاقتراب منها، الفن بأى حال من الأحوال لا يجب أن يخرج عن الإطار العام لاحترام العادات والتقاليد الخاصة بالشعوب، وبالتالى عندما نشاهد عملا غنائيًّا أو سينمائيًّا أو مسرحيًّا يخرج عن المسار الصحيح للفن الجاد بالتأكيد نشعر بغضب ومرارة على حال الفن وفى الفترة الأخيرة شاهدنا فى عالمنا العربى، انتشار عدد من الأعمال الفنية التى تخرج عن كل الأطر الشرعية وعن السلوكيات التى توارثناها عن أجدادنا، وجدنا فرق تدعو للـ "شذوذ" ، "وأقصد هنا شذوذ السلوك بكل مفاهيمه ،أى الخروج عن كل ما هو سوى، وخطورة الأمر هو التفاف بعض الشباب حول تلك الفرق، بما ينذر بخطورة شديدة، خشية أن يتأثر شبابنا بتلك السلوكيات التى لا تعبر عن مجتمعنا العربى.من بين تلك الفرق التى أثارت جدلًا كبيرًا فى الشارع العربى وليس اللبنانى فقط على اعتبار أن الفرقة لبنانية.وهذه الفرقة اتخذت منهجًا بعيد كل البعد عن سلوكيتنا القويمة التى تعلمناها من الأديان السماوية، ولذلك كانت هناك تحركات من قبل الكنيسة اللبنانية تجاه هذا الخروج عن السلوك العام و أصدرت بيان مساء الاثنين الماضى من أجل التصدى لهذا الخروج من قبل فرقة مشروع ليلى الموسيقية، وجاء فيه:

اجتمعت اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام في مقر المركز الكاثوليكي للإعلام برئاسة رئيس اللجنة سيادة المطران بولس مطر السامي الاحترام ومشاركة سيادة راعي إبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون السامي الاحترام وأعضاء اللجنة الأسقفية.

وقد تداول المجتمعون موضوع ما يُسمى ”مشروع ليلى” ضمن مهرجانات بيبلوس الدولية، وأعلى سيادة راعي إبرشية جبيل، أن عضوين من الفرقة قد أقرّا خلال اجتماع عقد في المطرانيّة بمساس بعض أغاني الفرقة بالشعائر الدينية وأظهرا نيّة للاعتذار عن هذا العمل وعن الاستعداد لحذف ما يجب حذفه احتراماً لمشاعر الديانتين المسيحية والإسلامية في لبنان.

وقد رغّب سيادته بأن يأتي هذا الاعتذار من أعضاء الفرقة مجتمعين في مؤتمر صحفي مشترك، وهذا ما لم يتم حتى اليوم ممّا يدل على وجود نيّة مبطّنة لديهم لتمرير الوقت.

انطلاقاً من هذه الأمور، ترى اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام ضرورة تبيان مايأتي:

إن الكنيسة التي أرادها السيد المسيح نوراً للعالم كانت ولاتزال المناصرة الأولى للحرية التي تُبنى على الحقيقة انطلاقاً من قول الإنجيل ”تعرفون الحق والحق يحرّركم“، وقد دافعت الكنيسة ولا تزال عن الحرية بكل أبعادها، من الحرية الدينية إلى حرية الضمير والحرية الشخصية ما يجعلها ضمانة للحريات في العالم. والكنيسة في لبنان هي التي حملت وتحمل لواء الحرية على الدوام وهذا ليس في حاجة إلى إثبات من أحد.

غير أن الحرية قد تحوّلت في نظر البعض إلى فعل أي شيء وقول أي شيء من دون النظر إلى القيم الإنسانية التي يُبنى عليها المجتمع، فالحرية ملتزمة كرامة الإنسان وحقوقه وهي ملتزمة العدل والمساواة لبناء المجتمع الإنساني. كما أن الحرية ليست بالتفلّت من مسئولية احترام الآخر واحترام الأديان، وهي ملزمة بعدم المس بالشعائر الدينية لأن في ذلك خطراً على المجتمعات وتهديداً للسلم الأهلي.

بالنسبة الى الحفلة المزمع إقامتها في 9أغسطس ضمن “مهرجانات بيبلوس الدوليّة”، ترفض الكنيسة أن يُمسّ بشعائرها وإيمان أبنائها ومشاعرهم بأي شكل من الأشكال. فالقضية قضية مبدأ واحترام للذات والغير واحترام المقدسات في كل الأديان. وإن رفضها لهذه الفرقة والعرض الذي تؤديه يبنى على ما تقدمه من أفكار وأعمال تتهكّم على العقيدة الإيمانية والرموز الدينيّة وتشوّه صورة الله كما تعلّمها الكنيسة.

لأجل ذلك، تطالب اللجنة الأسقفية المسئولين في الدولة كافة بتحمّل مسئولياتهم وفقاً للدستور اللبناني الذي يحترم كل الأديان ويقدّم الإجلال لله، فلا تقبل الدولة أي انقلاب على دستورها وهو رمز حريتها ووجودها وكرامتها، وتطالب المسئولين والأجهزة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي فرصة تُعطى لأي كان بالمس بالأديان ووقف هذه الحفلة”.

ويتضح من بيان الكنيسة أنها اتخذت محاولة لكى يعود أعضاء مشروع ليلى إلى رشدههم لكنهم تنصلوا مع الوعد مع مؤسسة دينية لها احترامها، والجميل فى هذا البيان أيضًا أنه شددّ على ضرورة احترام الأديان السماوية كافة و ليس الدين المسيحى فقط، كما أكد على أن هناك فارقًا بين حرية التعبير المكفولة للجميع شرط

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ألا نقترب من الأساس الذى يبنى عليه المجتمع وهو احترام الأديان وما جاء فيها،و شدد البيان على أن الأمر قضية مبدأ واحترام للغير وللمقدسات فى كل الأديان.البيان أيضًا يؤكد على الدور الكبير الذى يجب أن تلعبة المؤسسات الدينية للحفاظ على المجتمع من بعض السلوكيات الفنية الخارجة التى تنهش فى جسد المجتمع العربى.

وأمام هذا البيان الشديد أعلن مهرجان بيبلوس فى لبنان إلغاء الحفل وذكر بيان صادر عن المهرجان جاء فيه: "في خطوة غير مسبوقة ونتيجة التطورات المتتالية، أُجبرت اللجنة على إيقاف حفلة مشروع ليلى، منعا لإراقة الدماء وحفاظًا على الأمن والاستقرار،خلافًا لممارسات البعض نأسف لما حصل، ونعتذر من الجمهور".

بينما قالت لجنة المهرجان، عبر صفحتها على فيسبوك، الثلاثاء، إنه "بغضب وحزن، اضطررنا إلى اتخاذ قرار بإلغاء حفل مشروع ليلى". وأضافت اللجنة أنه "باتفاق مع الفرقة قررنا أن سلامة الفنانين والجمهور يجب أن تبقى الأولوية الأولى".

و الملاحظ أن البيان الصادر من المهرجان به بعض الألفاظ التى تشعرك أن إلغاء الحفل حدث رغما عنهم و ضد إرادتهم، وكان من الأفضل أن ينحاز المهرجان لبيان الكنيسة بدلًا من قولهم أن لجنة المهرجان أجبرت على إلغاء الحفل كما ذكر البيان جملة أخرى تؤكد هذا "بغضب وحزن أضررنا إلى اتخاذ قرار الإلغاء".

فرقة مشروع ليلى

تشكلت الفرقة في فبراير 2008 في الجامعة الأمريكية في بيروت، عندما نشر عازف الكمان هايك بابازيان وعازف الجيتار أندريه شديد وعازفة البيانو أمية ملاعب دعوة مفتوحة للموسيقيين الذين يبحثون عن مساحة للتنفيس .

وظهرت لأول مرة فى "مهرجان الموسيقى" وهو حدث لبناني سنويّ تنظمه بلدية بيروت مما أثار الجدل حول الكلمات الجريئة للأغاني والناقدة للمجتمع اللبناني، والتي تتناول أيضًا مواضيع الفشل في الحب والجنس والسياسة.

في عام 2009، في مسابقة "الموسيقى الحديثة" التي نظمتها إذاعة "راديو لبنان" في نادي "Basement" حازت الفرقة على جائزة لجنة التحكيم والجمهور وذلك بسبب أغنيتهم "رقصة ليلى". حيث كانت الجائزة الأولى عقد لإنتاج أسطوانة.

أصدرت الفرقة أسطوانتها الأولى عام 2009 – "مشروع ليلى" تحتوي على 9 أغاني أبرزها "فساتين"، “رقصة ليلى” و“شم الياسمين”..

كلمات بعض أغاني مشروع ليلى أثارت الجدل بسبب طرحها لقضايا سياسية وقضايا مرتبطة بالتوجه الجنسي، حيث أدت للمنع غير الرسمي في الأردن بتاريخ 26 أبريل 2016، وزعمت الفرقة أن المنع أتى من الحكومة الأردنية، لكن ألغي المنع بعد يومين من صدوره. ولقد أثارت الفرقة الجدل مرة أخرى في مصر، عندما أقامت في 22 سبتمبر 2017 حفلًا في مصر، ورفعت فيه أعلام قوس قزح التي ترمز للمثليين،وأعلنت نقابة الموسيقيين المصرية بعد تداعيات الحدث عن منع مشروع ليلى من إقامة الحفلات في مصر وعلق وكيل النقابة وقتها دكتور رضا رجب أن "النقابة قررت وقف الحفلات المقبلة لتلك الفرقة"، مؤكدًا "أننا لسنا جهة قمع ولكن مثل تلك الحفلات لن تقام بمصر مرة أخرى".