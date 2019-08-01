هذه الطفلة أصبحت ممثلة سورية مشهورة.. خمنوا من هي !!

كتب امير فتحي في الخميس 1 أغسطس 2019 03:51 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للممثلة السورية قمر خلف في مرحلة الطفولة، إذ بدت بكامل جمالها وبراءتها، مع وجهها المستدير وعينيها الواسعتين الخضراوتين.

ولفت البعض إلى أن خلف لم تخضع للعمليات التجميلية كغيرها من الممثلات، بل لا تزال تحافظ على شكلها، وصورها في مرحلة الطفولة تؤكد ذلك.

وكانت خلف قد ظهرت في مسلسل “مقامات العشق”، الذي أدت فيه شخصية “نور”.