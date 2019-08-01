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كتب امير فتحي في الخميس 1 أغسطس 2019 03:51 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للممثلة السورية قمر خلف في مرحلة الطفولة، إذ بدت بكامل جمالها وبراءتها، مع وجهها المستدير وعينيها الواسعتين الخضراوتين.
ولفت البعض إلى أن خلف لم تخضع للعمليات التجميلية كغيرها من الممثلات، بل لا تزال تحافظ على شكلها، وصورها في مرحلة الطفولة تؤكد ذلك.
وكانت خلف قد ظهرت في مسلسل “مقامات العشق”، الذي أدت فيه شخصية “نور”.
كانت هذه تفاصيل خبر هذه الطفلة أصبحت ممثلة سورية مشهورة.. خمنوا من هي !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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