مدير أعمال هيفا وهبي يشن هجوما على مشروع ليلى.. “دول اتلعنوا في كل الاديان”

كتب امير فتحي في الخميس 1 أغسطس 2019 03:51 مساءً - شن مدير أعمال الفنانة هيفا وهبي والملحن محمد وزيري هجوما على فريق “مشروع ليلى”، وقال على صفحته الخاصة عبر تويتر: ” للناس اللي بتبرر او بيقولوا حريه شخصيه وكلام شبه كده ..دول اتلعنوا في كل الاديان وياريت رد كل الناس اللي ضدهم قبل ما يدخلوا في مهاترات ومناقشات شبه مناقشات الملحدين يكون الرد بكلام ربنا وانا مسلم بستشهد بديني… مشروع ليلى”.

ولكن من الواضح أن وزيري لم يفهم ان سبب إلغاء حفلهم هو تعرضهم للدين المسيحي وليس بسبب ميولهم الجنسية.

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