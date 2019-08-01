سيّدة تنجب مولودها في سيارة أجرة!

كتب امير فتحي في الخميس 1 أغسطس 2019 03:51 مساءً - أظهر مقطع فيديو في مدينة نيويورك، امرأة وهي تنجب مولودها على المقعد الخلفي من سيارة الأجرة، وسط ذهول كبير من السائق.

وبحسب ما نقلت صحيفة “صن” البريطانية، فإن المرأة كانت برفقة شريكها، في الطريق إلى المستشفى، لكن المخاض جرى بصورة فائقة.

واستلقت المرأة على ظهرها على المقعد الخلفي، فقام شريكها بمساعدتها وبدا الصغير عاريا في الفيديو المسجل بالكاميرا المثبتة في العربة.

وطلب السائق من الراكبين أن ينتبها إلى نظافة المقعد الخلفي، ودعاهما إلى الحرص عليها قدر الإمكان، وحين وصلا إلى المستشفى طلب منهما أن يدفعا ثمنا إضافيا حتى يتمكن من تنظيف العربة.

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وأورد المصدر للصحيفة أن هذا الفيديو جرى تصويره في الثالث عشر من يوليو الحالي، لكن لم تعرف تفاصيل أوفى حول المرأة وما الذي جعلها تستقل سيارة أجرة عوض الاتصال بالإسعاف.

وأخبر السائق الراكبين بأنه قام بتسجيل ما حصل، مبديا استغرابه من إتمام الولادة بشكل طبيعي داخل السيارة.

لكن السائق حافظ على هدوئه، وكان يسعى باستمرار إلى طمأنة الشريكين وهو يخبرهما بأنه يواصل القيادة صوب المستشفى.