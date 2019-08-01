شاهدوا.. ممثلة تربك براد بيت بقبلة بعد رفع ثوبها لعرض ملابسها الداخلية أمامه على السجادة الحمراء

كتب امير فتحي في الخميس 1 أغسطس 2019 03:51 مساءً - خلال حضورهما العرض الأول لفيلم “Once Upon A Time In Hollywood”، فاجأت نجمة مسلسل “Girls” ​لينا دونهام​ الممثل العالمي ​براد بيت​ عندما طبعت على خده قبلة أثناء مرورهما على السجادة الحمراء وأمام عدسات الكاميرات.

وبدت علامات المفاجأة واضحة على وجه براد، الذي كان يحاول التصرف برقي وهو يرتدي بدلة داكنة ويقف وسط العديد من النجوم البارزين بمن فيهم مارجوت روبي وكوينتين تارانتينو ودانييلا بيك وكوستا رونين وليوناردو دي كابريو الذي كان ينظر للاثنين بتعجب أثناء القبلة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإنها ليست المرة الأولى التي تحاول فيها لينا التقرب من بيت ولفت إنتباهه، إذ أنه في تشرين الأول/أكتوبر 2018، شوهدت وهي ترفع ثوبها لعرض ملابسها الداخلية عليه في موقع التصوير، فيما وصفته بفكرة “بدت جيدة آنذاك”.

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