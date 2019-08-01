جيني إسبر تجري عملية لاستئصال ورم حميد

كتب امير فتحي في الخميس 1 أغسطس 2019 03:51 مساءً - أجرت الفنانة السورية ” جيني إسبر ” عملية جراحية منذ أيام في أحد مستشفيات مدينة اللاذقية .
وجاء ذلك من أجل إزالة ليف دموي و ورم من البطن .. وأثبتت الفحوصات الطبية أن الورم حميد .
وأقامت جيني بالمستشفى لعدة أيام قبل أن تغادره مساء أول أمس بعد تحسن صحتها .
وتخضع في الوقت الحالي لفترة نقاهة واستشفاء في منزلها حتى تعاود نشاطها الفني خلال الفترة القريبة المقبلة .
وعلى الصعيد الفني تستعد جيني خلال الأيام المقبلة للالتحاق ببطولة الموسم الثاني من المسلسل الكوميدي ” ببساطة ” من تأليف مجموعة من الكتاب وإخراج فراس إبراهيم .. وإنتاج النجم السوري باسم ياخور الذي يشارك ببطولته برفقة مجموعة من النجوم منهم فادي صبيح ورنا شميس ومحمد حداقي وآخرون .
وسوف ينطلق تصوير العمل خلال الأسبوع المقبل .
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