أمير كرارة يشعل «أنستجرام» بصورة مع زوجته على الشاطئ.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

نادرًا ما ينشر الفنان المصري أمير كرارة صور له مع زوجته، ولكنه قرر أن يكسر هذه القاعدة أثناء تواجده في الساحل الشمالي.

أمير نشر صورة له مع زوجته هند على شاطئ البحر وذلك عبر خاصية «الأستوري» على «أنستجرام»، وظهرت زوجته وهي ترتدي نظارة شمسية، بينما ظهر أمير عاري الصدر.

الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور أمير كرارة، وتلقى الفنان عدد عائل من التعليقات التي تمنت لهما رحلة ممتعة.

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أمير كرارة تزوج من هند عام 2010، وأنجب منها 3 أولاد وهم سليم، ليلى، ونيللي، وزوجته هي شقيقة الفنان أحمد صلاح حسني، والذي حقق نجاحا كممثل في السنوات الماضية.

وكان آخر أعمال أمير كرارة السينمائية فيلم «كازابلانكا»، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا وإيرادات ضخمة، وشارك في بطولة الفيلم لبلبة، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، محمود البزاوي، وشاركت نيللي كريم، ومصطفى شعبان كضيوف شرف.

كما شارك الفنان في السباق الرمضاني من خلال الجزء الثالث من مسلسل «كلبش»، وشارك به عدد كبير من النجوم.