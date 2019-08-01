شروط وجوائز مسابقة مهرجان الموسيقى العربية في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الثقافة المصرية شروط المسابقة المصاحبة لفعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، الذي تحتضنه دار الأوبرا المصرية خلال الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت الفنانة جيهان مرسي، مدير المهرجان، إن المسابقة تحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفني، وحُدد يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول آخر موعد لتلقي طلبات الالتحاق بالمسابقة.

وأضافت: "يخصص قسم الغناء للشباب من 17 حتى 35 عاما، ويصل إجمالي جوائزه إلى 55 ألف جنيه، والأطفال من 6 حتى 14 عاما، ويصل إجمالي جوائزه إلى 27 ألفا، ويشترط على المتسابق أداء أغنية من التراث وأخرى من اختياره، ويستثنى من هذه الشروط المواهب من أصحاب الهمم".

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فيما يخص مسابقة العزف المنفرد على آلات التخت الشرقي (الناي، القانون، العود، الكمان، التشيللو)، قالت: يشترط ألا يزيد عمر المتقدم على 35 عاما، ويقدم عملا اختياريا من المؤلفات الموسيقية الآلية وليست الغنائية في حدود 10 دقائق.

وتابعت: "إلى جانب عمل حر (تقاسيم) لمدة 3 دقائق، وآخر من اختيار لجنة التحكيم يعلن عنه قبل انعقاد التصفيات بأسبوع"، مشيرة إلى رصد 55 ألف جنيه جوائز للفائزين.



