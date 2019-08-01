محمد صبحي عن شائعة وفاته: أتلقى العزاء في المسرح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدى الفنان المصري محمد صبحي غضبه الشديد من مروجي شائعة وفاته، التي نشرتها العديد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محمد صبحي لـ"العين الإخبارية" بلهجة ساخرة: "أنا موجود، وأستقبل المعزين".

وأضاف: "أنا سعيد أيضا بأنني على قيد الحياة، وأتلقى العزاء لنفسي، فالموت حق على الكبير والصغير، وهو الحقيقة الوحيدة الموجودة في عالمنا، لكن مروجي الشائعات أناس تافهون، ولا يُقدر مدى تأثير مثل هذه الأخبار على الأقارب والأصدقاء".

وأوضح الفنان المصري محمد صبحي أنه فوجئ بالخبر منشورا "بشكل غريب"، مع تصريحات على لسان الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، وقال: "هذا الأمر أصابني بالضيق، لذا أطالب نقيب الصحفيين بمحاسبة مروجي الشائعات، وأتمنى أيضا منع التغطية الإعلامية للجنازات والعزاء، فكيف تتحدث أسرة للصحافة وهي تعيش ألم ووجع الفراق على فرد منها؟!".

من ناحية أخرى، تطرق محمد صبحي إلى نشاطه الفني، فقال: "أفتتح مسرحا جديدا، وسوف أقدم عليه ٣ عروض جديدة مطلع أكتوبر القادم، وهي: "ونسيت أني رجل"، تأليف أيمن فتيحة، و"ألف عيلة وعيلة"، تأليف مصطفى شهيب، و"هنوريكو نجوم الظهر"، من تأليفي، وسوف يتم عرض الروايات بالتبادل، إلى جانب استمرار عرض مسرحية "خيبتنا".