سعد لمجرد… “معلم” بــ 2 بليون

نجاح كبير حققته أغنية “انساي” التي جمعت بين “الأسطورة” و”المعلم”، أي النجم المصري محمد رمضان والفنان المغربي سعد لمجرد، كما لاقى الفيديو كليب التابع لها، والذي تولى عملية اخراجه المخرج حسام الحسيني، مشاهدات عالية على يوتيوب، تخطت حاجز الـ 50 مليون مشاهدة.

هذا النجاح تشاركه كل من رمضان ولمجرد مع متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين هنأوهم متمنين لهم المزيد من النجاح في كافة أعمالهم المقبلة.

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ويظهر أن أمنيات المتابعين هذه قد تحولت الى حقيقة ملموسة، حيث شارك النجم المغربي سعد لمجرد جمهوره على موقع “انستغرام” قصة نجاح جديدة، تمثّلت بتخطي عدد مشاهدي قناة لمجرد عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” الـ2 بليون مشاهد، وهو أمر لم يحققه أهم النجوم على الساحة الفنية ومن الصفوف الأولى، وهو ان دل على شيء فعلى جماهرية لمجرد الكبيرة.

وفي جولة على بعض أغنياته على “يوتيوب”، خصوصًا تلك التي لاقت تفاعلاً كبيرًا من الجمهور، نلمس الارقام المرتفعة التي تحصدها كل أغنية، فعلى سبيل المثال أغنية “المعلم” التي كانت السبب الاساسي في شهرة “لمجرد” وانتشاره في كافة انحاء العالم، حصدت اكثر 700 مليون مشاهدة، أما أغنية “غلطانة” فلاقت ما يفوق الـ200 مليون مشاهدة، في حين أن أغنية “نجيبك” والتي طُرحت منذ أشهر قليلة، فقد تمكنت من الحصول على أكثر من 15 مليون مشاهدة عبر قناة سعد لمجرد على يوتيوب.

بإختصار أن أغنية “المعلم” كانت “الرافعة” ليحقق “لمجرد” هذا الرقم الكبير في نسبة المشاهدات، والدليل أن أغنيته “نجيبك” حققت 15 ملايين مشاهدة فقط وهذا إن دلّ على شيء يدل على تأثر مسيرته الفنيّة بقضايا الاغتصاب التي طالته في السنوات الأخيرة، حيث لا زال ممنوعاً عليه مغادرة الأراضي الفرنسيّة عقب اتهامه بدعوتين اغتصاب ولم يصدر الحكم النهائي بعد فيهما.