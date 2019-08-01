بعد شائعة وفاة الفنان محمد صبحي يعلق على الخبر الكاذب

نشرت الصفحة الرسمية للفنان القدير محمد صبحي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا بواسطة أدمن الصفحة، احتوى على جملة علق بها الفنان على شائعات الوفاة التي لاحقته بشكل واسع خلال الفترة القليلة الماضية.

وكتب الصفحة الرسمية لـ محمد صبحي، على "فيسبوك"، قائلة: «هناك شائعة سخيفة في إحدى الصفحات وهذا رد الفنان محمد صبحي: لا أحد كبير على الموت ولكن هناك صغار عقلهم تافه ويسخرونه في مثل هذه الإشاعات.. الخبر كله كذب.. الأستاذ بخير الحمد لله».

كما استنكر الفنان مجدي صبحي، الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول وفاة شقيقه محمد صبحي اليوم 1 أغسطس، والتي اجتاحت السوشيال ميديا وبعض المواقع الإلكترونية.

وكتب مجدي صبحي منشورًا له عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، قال فيه: «شائعة غريبة عن الأستاذ وأخي الفنان الكبير محمد صبحي من أشخاص سفلة وماعندهمش أخلاق.. ربنا يديك طولة العمر والصحة أخي العزيز الغالي وتبقى دائما لنا ولجمهورك.. الأستاذ بخير والحمد لله».

كان محمد صبحى أعلن عن استعداده لعمل مسرحى جديد يتعاون فيه مع الفنانة القديرة سميحة أيوب، لعرضها خلال الفترة القادمة.

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كانت آخر أعمال الفنان الكبير محمد صبحى مسرحية "خيبتنا"، والتي شاركه بطولتها عدد من الفنانين على رأسهم سميرة عبد العزيز وسماح السعيد.

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