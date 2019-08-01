علا رشدي وأحمد داود في أحدث ظهور لهما في البرتغال

نشرت الفنانة علا رشدي، عبر حسابها على "إنستجرام" صورة جديدة برفقة زوجها الفنان أحمد داود. الصورة التي نشرتها علا رشدي وزوجها أحمد داود، كانت من البرتغال أثناء قضاء عطلتهما الصيفية. وتفاعل عدد كبير من متابعي علا رشدى، مع الصورة بتعليقات عليها. ويستعد الفنان أحمد داود لطرح فيلم "ولاد رزق 2" يوم 8 أغسطس الجاري. Advertisements ويشارك فى بطولة الفيلم "أحمد عز وأحمد الفيشاوي، وأحمد داود، وكريم قاسم، وخالد الصاوي، ونسرين أمين"، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل، وإياد نصار، وباسم سمرة، ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان. قد يهمك أيضا: علا رشدي تشارك في أفلام ديزني مجدداً بدور الأميرة الصغيرة فانيليانا أحمد داوود يؤكد فضل زوجته علا رشدي في نجاحاته الفنية

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