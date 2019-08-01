رامي صبري يروج لألبومه الجديد فارق معايا

نشر الفنان رامي صبري، عبر حسابه الشخصي على انستجرام، صورة لعدة نسخ من ألبومه الجديد «فارق معاك»، مروجًا للألبوم قبل طرحه في سوق الـ CD، وباقي المتاجر الإلكترونية.

فيما يستعد رامي صبري لإحياء حفل غنائي ساهر له يوم 2 أغسطس المُقبل، بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، على هامش حفلاته الصيفية، وذلك بعد يوم واحد من موعد طرح ألبومه.

وأعلن رامي صبري، صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، عن طرح ألبومه الجديد «فارق معاك»، يوم 1 أغسطس المُقبل.

ويضم ألبوم رامي صبري 2019، 12 أغنية، وهم "بتاع بنات"، و "أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، وهو فى كده"، و"بقابل ناس"، وانا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكايةحبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".

وتعاون رامي صبري في ألبومه مع مجموعة من الشعراء مثل، أمير طعيمة، أحمد على موسى، تامر حسين، هالة على، هانى رجب، أما الملحنين فهم عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، والتوزيع الموسيقى كان من نصيب جلال الحمداوي، وتميم، وطارق توكل، كما قدم رامى صبري عدد من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتن وهما "وعجبي"، و"فارق معاك".

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وتم من قبل طرح اغنية "أنا بابا"، ثم بعد ذلك "حاول تنساني"، بشكل استباقى قبل طرح الألبوم بالكامل، ولاقت الأغنيتين تفاعل وإعجاب الجمهور وحققا نسبة مشاهدة كبيرة.

وكانت "نجوم ريكوردز" قد اتفقت مع المصور العالمى Dan Kennedy، صاحب أشهر جلسات التصوير لكبار النجوم، من أجل تصوير رامى صبرى جلسة تصوير الالبوم، وبالفعل تم ذلك فى لندن.

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