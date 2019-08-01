الفنانة اللبنانية نانسي عجرم توجه رسالة للجيش اللبناني

بيروت - لايف ستايل
وجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، رسالة إلى الجيش اللبناني بمناسبة العيد الـ 74 للجيش اللبناني.
وكتبت نانسي عجرم على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "«وجودك هو العيد .. الله يحمي جيش بلدي #الجيش_اللبناني».
ويحتفل لبنان اليوم بعيد جيشه الـ74 الذي يصادف في 1 أغسطس، بحضور قادة الدولة اللبنانية، وعدد كبير من العسكريين.
وعلى جانب آخر، أعلنت الفنانة نانسي عجرم التحضير لحفلها المقبل، في تونس، مشيرة إلى أنه سيقام يوم 3 أغسطس.
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