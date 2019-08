أمازون تنافس HBO بمسلسل Lord of the Rings

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



""الخليج 365"" من بيروت: يبدو أن الجزء الجديد من Game of Thrones لشبكة HBO سيواجه منافسة مع مشروع جديد لشبكة أمازون بعنوان Lord of The Rings ومسلسل The Witcher الذي ستقدمه منصة Netflix وستبدأ أولى حلقاته في الخريف المقبل.

إلا أن أبرز المنافسين هو المسلسل الذي لم تعلن شركة أمازون حتى الآن عن كل الممثلين المشاركين فيه ولا تاريخ محدد لبدء عرضه. وهو Lord of The Rings، التلفزيوني الأسطوري المقتبس من ملحمة Lord of The Rings التي ألّفها جون رونالد تولكين.

الإعلان الترويجي للمسلسل التلفزيوني الذي سيُعرض على خدمة Prime Video إنطلق، ويبلغ طوله قرابة الدقيقتين لكنه لا يوضح معالمه بما يكفي نظراً لعدم انطلاق تصويره الفعلي.



ولقد تحدث الخبير توم شيبي Tom Shippey مع موقع باللغة الألمانية عن برنامج Prime Video (المنصة العارضة)المرتقب. إلا أنه لم يكن قادرًا على تقديم معلومات حول طاقم الممثلين أو الأحداث التي تنتظر المشاهدين في مغامرة "LOTR" مختصر (Lord of the Rings)، لكنه كشف بعض التفاصيل الجديدة عن المشروع قائلاً: إن شبكة أمازون تخطط للحصول على 20 حلقة في الموسم الأول من السلسلة مع تحديد توقيت الإصدار في وقت ما من العام 2021 وهو أقرب وقت ممكن، ذلك لأن الإنتاج لم يبدأ بعد.

Advertisements

أما عن المواقع المحددة للتصوير، فهي غير مؤكدة، وقد تكون متعددة. ومن الناحية المنطقية، سنحاول تجميع كل المشاهد التي تحدث في مكان واحد وتصويرها بحيث تكون قد قمنا بها دون أن نضطر للعودة إلى ذلك المكان عدة مرات. ولكن هذا يعني أيضًا أن كل شيء يجب أن يكون واضحًا في بداية التصوير، ويجب أن نعرف النهاية. من المفترض أن يكون هناك 20 حلقة للموسم الأول. لذلك حتى يقررون ما ستكون عليه النهاية، لن يتمكنوا من بدء التصوير.

ويكشف الخبير أيضًا أن الخريطة الموضحة في مقطع التشويق مبنية على الكون الضخم من العصر الثاني الذي كتب عنه "تولكين". لكن هذا العصر لم يتم تقديمه بتفصيل كبير في كتاباته ما سيمنح "أمازون" الكثير من الحرية عندما يتعلق الأمر بصياغة شخصيات وقصص جديدة. حيث أنها تتمتع بحرية نسبية عندما يتعلق الأمر بإضافة شيء لأن التفاصيل المعروفة حول هذه الفترة الزمنية ليست كثيرة.