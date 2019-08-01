شكرا لقرائتكم خبر عن قبلة لينا دونهام لـ براد بيت فى لندن قد تكون إعلان عن قصة حب؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية لينا دونهام قررت أن تعلن عن حبها لنجم هوليود براد بيت أمام العالم .
حيث شارك النجمان في بطولة فيلم كوينتين تارانتينو الاخير وهو " Once Upon A Time In Hollywood" ، و كثيرا ما شوهد الاثنان وهما يتحادثان خلال فترة الراحة و بالكواليس في لوس أنجلوس .
فقد فاجأت لينا دونهام الجميع بتقبيلها لبراد بيت بشكل مفاجئ و مبالغ فيه و ذلك خلال حضورهما العرض الاول لفيلم " Once Upon A Time In Hollywood" الذي اقيم في لندن ، و كأن دونهام البالغة من العمر 33 عام تريد أن تعلن عن حبها لبراد بيت و خاصة أنه اعزب الآن بعد انفصاله عن النجمة العالمية إنجلينا جولي .
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