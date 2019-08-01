تعرف على مهنة صديق ليدى جاجا الجديد بعد ابتعادها عن برادلى كوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت النجمة ليدي جاجا استغراب كثيرين من متابعيها حينما تم الكشف مؤخراً عن صديقها الجديد حيث كان غالبية جمهورها تستعد لإعلان رسمي منها عن ارتباطها بالنجم برادلى كوبر، خاصة بعد انفصاله عن صديقته ايرينا شايك بسبب غيرتها من ليدي جاجا قبل أن ترتبط الأخيرة بشخص آخر تماماً ظهرت معه بالأمس فى شوارع مدينة كاليفورينا مما دفع كثيرين للتساؤل حوله بهدف معرفته خاصة أنه لا يعد واحداً من نجوم هوليود أو الغناء. صديق ليدي جاجا الجديد هو دان هورتون الذى يعد واحداً من أشهر، وأهم مهندسى الصوت على مستوي العالم، وقد تعرف على ليدي جاجا منذ فترة طويلة حيث جمعته بها العديد من المشاريع الغنائية الناجحة مما يجعل ليدي تثق فيه بشكل كبير، ولكنها لم تلمح فى أي مرة عن نيتها الارتباط به.

صديق ليدى جاجا Advertisements

ليدى جاجا وصديقها الجديد

ليدى جاجا وصديقها

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