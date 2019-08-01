شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. هنا شيحا تستأنف تصوير " نصيبى وقسمتك " فى الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف الفنانة هنا شيحا اليوم الخميس تصوير مشاهدها في الحكاية الثانية من الجزء الثالث لمسلسل "نصيبي وقسمتك" في الحكاية التي تحمل اسم " اتفضلوا في الصالون " وذلك بمنطقة الشيخ زايد .

وتجسد هنا شيحة شخصية دارين وتعمل رسامة خلال الأحداث، وتتعرض لكثير من المواقف، ومن المقرر أن يتم تقديم الجزء الثالث من المسلسل على غرار الثانى الذى تم عرضه فى شهر سبتمبر من العام الماضى، وذلك عبر 9 حكايات كل حكاية تدور فى 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع مع اختيار أبطال جدد ومخرج لكل حكاية.

Advertisements

واعتمدت موضوعات الجزء الثانى من "نصيبى وقسمتك" على منافشة القضايا التى تخص المرأة قام ببطولة الحكايات كل من درة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مى سليم، مريم حسن، ريم مصطفى، شيرى عادل، هنا شيحة وإخراج مصطفى فكرى، أكرم فريد، رامى رزق الله، أحمد صالح، سيف يوسف.

حكاية "اتفضلوا فى الصالون" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، وبطولة هنا شيحا ، فراس سعيد وأحمد جمال وأحمد رفعت، ونانسي صلاح.