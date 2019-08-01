شاهد .. مريم حسين تنهار في البكاء بسبب إبنتها

كتب امير فتحي في الخميس 1 أغسطس 2019 02:47 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل سريع للإعلامية ” مريم حسين ” وهي منهارة من البكاء خلال مقطع فيديو قامت بتصويره .

وظهرت مريم في الفيديو وهي حزينة وتبكي بشدة وذلك أثناء زيارتها صديقة لها في المستشفى بعد ولادتها .

وأرجعت السبب في ذلك إلى أن ابنتها تحب والدها أكثر منها وعندما رأت الطفل المولود حديثا تأثرت بهذا الموضوع .

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وبعد انتشاره على السوشيال ميديا اتهمها المتابعين انها تريد أن تكسب عطف الجمهور بهذا الفيديو خصوصا بعد الحكم القضائي الذي صدر في حقها في قضيتها مع صالح الجسمي حيث تم الحكم عليها بالابتعاد عن الإمارات العربية المتحدة لثلاثة اشهر .