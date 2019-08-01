شاهد.. ثلاثة اشقاء مغاربة يتألقون في America’s Got Talent

كتب امير فتحي في الخميس 1 أغسطس 2019 02:47 مساءً - بعد أن تأهّلوا الى المرحلة الثانية من البرنامج العالمي America’s Got Talent، وصل الأشقّاء المغربيون الثلاثة الى الولايات المتحدة الأميركية مباشرة من بيروت لتقديم إطلالتهم المباشرة الأولى أمام الجمهور الاميركي والعالمي.

وروى أحدهم كيف وصلوا لتوّهم من بيروت ولم يجدوا حقائبهم، فاضطرّوا للإستعانة بثباب طاقم عمل البرنامج خوفاً من التأخّر عن المشاركة في العروض المباشرة من البرنامج.

وتشاهدون في الفيديو المرفق كيف دهشت فرقة Massoudi Brothers لجنة التحكيم، وما هي المفاجأة غير المتوقّعة التي قدّموها؟.