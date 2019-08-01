كتب امير فتحي في الخميس 1 أغسطس 2019 02:47 مساءً - كشفت صحيفة ” ميرور ” البريطانية عن تحذير الخبراء لمستخدمي تطبيق ” واتس آب ” من رسالة نصية تأتيهم ليقوموا ببعض الخطوات ويجيبوا عن أسئلة معينة .
وان هذه الرسالة ما هي إلا حيلة يستخدمها البعض في عمليات احتيال جديدة .
وتتضمن الرسالة رابط مرفق بالرسالة، تعرض تقديم “1000 جيجابايت” من بيانات الإنترنت مجانا .
وإنه بمجرد أن يقوم المستخدم بالضغط على الرابط ينتقل بك إلى صفحة أخرى تحتوي على بعض الأسئلة التي تتضمن تفاصيل صغيرة عن المستخدم وعن الجهاز الخاص به .
وعند الانتهاء من الرد على الأسئلة يطلب منك إرسال ذلك الاستبيان لأكثر من شخص من أجل الجودة مقابل مكافأة .
وأكد الخبراء أن عنوان الرابط لا يمت بصلة لــ” واتساب ” حيث أعده القراصنة كخدعة لسرقة المعلومات الشخصية ولاستخدامه في عمليات نصب كبيرة .
كانت هذه تفاصيل خبر واتساب تحذر مستخدميها من تلك الرسالة !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.