السوبرستار راغب علامة يستعدّ لشهر زاخر بالحفلات

يستعدّ السوبرستار لمتابعة صيفه الحافل بالمهرجانات والحفلات متوجّاً نشاطه الفنيّ بمجموعة كبيرة من الحفلات التي سيحييها خلال شهر آب/ أغسطس الجاري.

ويستهلّ ملك المسارح نشاطه في أغسطس بحفل يحييه الليلة في مونتي كارلو في فرنسا ليسافر بعدها إلى تونس مستعداً لإحياء حفل جماهيريّ ضخم ضمن مهرجان قرطاج الدوليّ، لينتقل إلى مصر في الثامن من أغسطس لإحياء حفل هناك في أيفوري لاونج، هذا ويعود السوبرستار إلى لبنان ليتوقّف في محطّته السنويّة إهدن حيث يحيي حفلاً هناك بتاريخ ١٠ أغسطس، ومن ثمّ يسافر بعدها إلى ميكونوس في اليونان حيث سيلاقيه عشّاقه هناك في حفل مميّز في الرابع عشر من الجاري، قبل أن يختتم الشهر بحفل ضخم ضمن مهرجانات غسطا في لبنان في الثلاثين من الجاري.

وعلى الصعيد الموسيقي يتواجد السوبرستار كثيراً في الأستوديو في هذه الأثناء حيث يعمل على تحضير مجموعة من الأغاني الجديدة التي يتوقّع لها أن تحقّق مفاجأة بالنسبة لجمهوره الذي ينتظر جديده بشوق وحماس كبيريْن.