خاص- بهذه الكلمات خاطب آدم حبيبته

بعد أغنية “تعا” من كلمات انور مكاوي، الحان محمود العيد وتوزيع جيمي حداد، والتي لاقت رواجًا كبيرا وحصدت اكثر من 9 مليون مشاهدة على يوتيوب، أطل الفنان اللبناني المميز آدم على جمهوره من جديد، طارحًا أغنية بعنوان “نحنا سوا”، من كلمات مروان خوري، ليتعاون فيها مع نفس الملحن والموزع كما في “تعا”، لقيت الأغنية منذ ساعات طرحها الاولى اعجاباً من قبل الجمهور حيث تخطت مشاهدتها الـ 600 الف على قناة آدم الرسمية عبر موقع يوتيوب.

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الأغنية التي جاءت باللهجة اللبنانية، تشبه كاتبها ومغنيها، اذ يطغى عليها الطابع الهادئ والرومانسي، حيث تطرح قصة حب حقيقي، والمعنى الصحيح لهذا النوع من الحب، اذ يقول آدم في مطلع أغنيته: “الحب الحقيقي مش قصص، منعيشا أيام وخَلَص، او رغبة تنضيّع وقت، وإحساس تنعبّي النقص”، ليتابع كلامه متوجها لحبيبته بالقول: “نحنا سوا خلقنا لبعِض، منموت لما منبتعِد، بيوجعني قلبِك عالبُعِد، وقلبي يا روحي بيوجعِك”.

الجدير بالذكر أن جمهور آدم قد اعتاد عليه بتقديم هذا النوع من الاغنيات الرومانسية والهادئة، والتي تعبّر عن حالات عاطفية يعيشها عدد كبير من العاشقين من جهة، أو حالات خصام وفراق تواجه قسما آخر من جهة ثانية، اذ يبدع بالحالتين وينقل الاحساس بصدق واحتراف من خلال صوته العذب والذي يدخل القلب ببساطة وسهولة.