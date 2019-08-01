شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده الـ40.. كيف تطور جيسون موموا من الطفولة لـ"أكوامان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل، اليوم الخميس، جيسون موموا أحد أهم نجوم هوليود الذين يحظون بشعبية وجماهيرية كبيرة على مستوى العالم بعيد ميلاده الـ40، بعدما تمكن من الوصول إلى القمة وأصبح من أهم نجوم هوليود مثلما ظهر مع بطولته لفيلم "أكوامان"، حيث تمكن النجم الشهير من إقناع الجمهور والنقاد بموهبته التى تجلت خلال الشخصية مثلما نجح أيضاً فى مواسم مسلسل صراع العروش من تثبيت أقدامه مع النجومية والشهرة.

جيسون موموا الذى بات حالياً من بين أضخم نجوم هوليود الذين يمتلكوا بنية قوية للغاية بالتأكيد لم يولد بهذا الشكل، وهو ما جعلنا فى عيد ميلاده نتعرض إلى عدة صور نادرة تلخص تطوره على مدار السنوات منذ الطفولة وحتى الآن.































