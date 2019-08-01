شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيل الأزرق 2" يصل لـ25 مليوناً و500 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فيلم "الفيل الأرزق 2" بطولة النجم كريم عبد العزيز، فى حصد أرقام كبيرة ونجاح جماهيرى منذ عرضه، حيث حقق 3 ملايين و12 ألفا و453 جنيها ليلة أمس، لتصل إجمالى الإيرادات خلال الأسبوع الأول من عرضه 25 مليونا و500 ألف و897 جنيها، ومن المقرر أن يعرض الفيلم بجميع نسخه فى دور العرض السينمائى، بالإضافة إلى فتح قاعات وحفلات إضافية نظرا للاقبال الجماهيرى، فضلا عن حجز تذاكر عيد الأضحى من الآن.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د.يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.