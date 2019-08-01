شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي : "هنوريكوا نجوم الظهر" فى أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محمد صبحي الفنان الكبير الذى سبق وأن أمتعنا بأعماله لا يزال قادرا على إبهار جمهوره وتقديمه كل ما هو جديد، حيث يبدأ فى التحضير لبروفات العرض المسرحى "هنوريكوا نجوم الظهر" بالتزامن مع عرض مسرحيته "خيبتنا" التى يعرض الموسم الثالث لها حاليا على مسرح مدينة سمبل على طريق "مصر – الإسكندرية" الصحراوى.

وقال محمد صبحي، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه لم يبدأ حتى الآن فى بروفات "نجوم الظهر" لانشغاله بعروض مسرحية خيبتنا، مؤكدا أنه سيبدأ البروفات قريبًا بالتزامن عروض مسرحية خيبتنا.

وأضاف صبحى أنه يقدم جيلا جديدا من الشباب الموهوب من خلال ثالث عروض مهرجان المسرح للجميع – نجوم الظهر – إذ تعمد المسرحية على عدد من الوجوه الشابة أعضاء فرقة استوديو الممثل الذى أشرف على تدريبهم خلال الفترة الماضية.

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محمد صبحي يناقش قضية المتاجرة بأحلام الشباب

مسرحية "نجوم الظهر" تناقش قضية المتاجرة بأحلام الشباب الموهوب وتسليط الضوء على ما أصاب الوسط الفنى من سلبيات أثرت على الفن المصرى بشكل عام .

ويعرض النجم محمد صبحى حاليا مسرحية "خيبتنا" من تأليفه وإخراجه وبطولته بمشاركة سماح السعيد وندى ماهر ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات بوسى الهوارى وميرنا زكرى وعبير فاروق والوجد الجديد حازم القاضى.

مسرحية "خيبتنا" تتناول ما يحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكى، وتدور المسرحية فى قالب كوميدى غنائى استعراضى يجسد فيها الفنان محمد صبحى شخصية الدكتور "يائس" العالم فى علم الجينات.