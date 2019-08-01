شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عبد العزيز يحكى كواليس أعماله الفنية فى ON SET مع شيرين حمدى على ON E والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الفنان طارق عبد العزيز، ضيفًا على برنامج ON Set، الذى تقدمه الإعلامية شيرين حمدى على قناة ON E، مساء اليوم الخميس، ويتحدث طارق عن كواليس أعماله الفنية وأخر أعماله، خاصة مسلسل "رحيم" مع النجم ياسر جلال، والذى عرض فى شهر رمضان قبل الماضى .

طارق عبد العزيز من مواليد محافظة سوهاج عام 1968، تخرج من كلية الحقوق ، عمل بالعديد من أفلام خريجي المعهد العالي للسينما، بدايته كان في عام 1986 في المسرح الجامعي، ومع فرقة الحركة المسرحية بصحبة زميلاه بكلية الحقوق خالد الصاوى و خالد صال، وفرقة الورشة مع حسن الجريتلى، عمل فى العديد من الأعمال، إلى أن بدأ مسيرته برفقه صديقه محمد هنيدى بفيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" ومن بعدها "فيلم ثقافى".

يشار إلى أن برنامج ON Set تقدمه الإعلامية شيرين حمدى على قناة ON E، يومي الخميس والجمعة فى تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.