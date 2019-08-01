شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبدالعزيز تكشف عن إصابتها الأخيرة وحبها للنسانيس مع منى الشاذلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ياسمين عبدالعزيز كشفت عن كواليس سقوطها من مكان مرتفع أثناء تصوير فيلمها الأخير، وذلك خلال حلقتها ببرنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، المقرر عرضها أول أيام عيد الأضحى المقبل، حيث روت عن مشهد اكشن ضمن أحداث الفيلم الذى قدمته عام 2016، عندما قرر المخرج سامح عبد العزيز تعليقها فى الهواء أثناء الهرب من إحدى العصابات، وخلال تعليقها فى الهواء سقطت ياسمين من مسافة كبيرة، وأصيبت ببعض الكدمات فى قدمها وجسدها .

كما كشفت ياسمين من خلال برومو الحلقة، عن علاقتها بالحيوانات وأظهرت خوفها الشديد من الثعابين، وحبها الشديد للنسانيس، حيث قامت بتقبيل "نسناس صغير.

يشار إلى أن ياسمين عبدالعزيز قدمت آخر أعمالها مسلسل "لآخر نفس" فى رمضان الماضى، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك فى بطولته النجوم فتحى عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسنى، واحمد العوضى، وثراء جبيل، ومراد مكرم، واخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإخراج حسام على، وإنتاج سينرجى.

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