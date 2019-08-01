بعد تنصيبه نقيبًا للموسيقيين.. هاني شاكر: "عودة الموسيقى للمدارس أبرز ملفاتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد الفنان هاني شاكر أن فوزه للمرة الثانية على التوالي بمنصب نقيب المهن الموسيقية، هو بمثابة الرد من الجمعية العمومية على محاولات التشكيك بالإنجازات التي حققها مجلس الإدارة بالفترة السابقة، والموثقة رسميا بالفعل بعد أن وصل إجمالي الودائع بالبنوك إلى 24 مليون جنيه.

وقال شاكر في تصريح خاص لـ"الخليج 365" بعد تنصيبه نقيبا للموسيقيين: "أشكر كل أعضاء الجمعية العمومية والزملاء في المجلس السابق، وأقول إن الأيادي مفتوحة بكل حب للجميع للتعاون معنا لرفع مكانة واسم النقابة وخدمة الموسيقى والموسيقيين".

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وأضاف: "بعد ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة بالدورة الماضية، لدينا خطة لاستكمال المسيرة بإنجاز أكثر من ملف، ومنها بالتأكيد العمل على زيادة المعاشات التي رفعناها مرتين بنسبة 10%، ورفع الحد الأقصى للعلاج، إلى جانب دراسة إقامة نادٍ أو مقرٍ أكبر للموسيقيين".

وعلى المستوى الفني يقول نقيب الموسيقيين: " لدي أمل أن نتعاون مع وزارة التعليم، ونفتح ملف عودة تدريس الموسيقى بالمدارس، والاهتمام بإحياء الحفلات والمسابقات المدرسية، كما أدرس فكرة مشروع إحياء النقابة لسلسلة حفلات بالتعاون مع وزارة الثقافة، وهي خطوات أرى أنه من المهم أن يكون لنقابة الموسيقيين دور فعال بها".

هاني شاكر اختتم تصريحاته بالقول: "بالتأكيد من بين ما يشغلنا أيضا ملفات تخص موجة المهرجانات وفناني الـ"دي جي"، ونسعى للتعامل معها في إطار قانوني وبموجب اللوائح المنظمة للعمل في النقابة".