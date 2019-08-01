نجوم لبنان يحتفلون بعيد الجيش اللبناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل عدد من الفنانين اللبنانيين، بعيد الجيش اللبناني، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت الفنانة كارول سماحة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "ينعاد عليك يا وطن، الله يحميك ويحمي شبابنا".

بينما نشر المطرب الكبير وليد توفيق، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة من فترة تجنيده بالجيش اللبناني.

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وعلق الفنان عاصي الحلاني، عبر إنستجرام: "كل عيد وجيشنا الباسل سياج ودرع الوطن الغالي لبنان، ودائما الشرف عنوانكم رجالنا البواسل بإذن الله".

كما علق الإعلامي نيشان، عبر حسابه الرسمي بتويتر: "الجيش اللبناني للوطن كله، الجيش هو الوطن، وكلنا له وكلنا للوطن، عيد يخرز ويبلسم قلوب امهات فقدت أبطالا ليحيا وطن، عيد الجيش اللبناني".

بينما علقت الفنانة جوليا بطرس، عبر حسابها بتويتر: "يا أبطال بهالساحات كتبتوا المجد حكايات، والأعداء داقوا الويلات إنتوا النار بوجه النار".

كذلك علقت الفنانة نجوى كرم، قائلة: "جيشنا حامي الحمى، معو منحس بأمان، لو قدم روحه دما، المهم نبقى بسلام، كرمال عيونا وكرمال يبقى لبنان".