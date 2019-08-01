محمد صبحي يقدم "نجوم الظهر" أكتوبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يبدأ الفنان الكبير محمد صبحي، في التحضير لبروفات العرض المسرحي الجديد "نجوم الظهر"، بالتزامن مع عرض مسرحيته "خيبتنا"، والتي تعرض حاليا على مسرح مدينة سنبل.

وحتى الآن لم يبدأ "صبحي" بروفات المسرحية، لانشغاله بعرض مسرحية "خيبتنا"، ومن المقرر بدء بروفات "نجوم الظهر" قريبا.

ويقدم الفنان محمد صبحي، جيلا جديدا من الوجوه الشابة، خلال ثالث عروض مهرجان المسرح للجميع، وتعتمد المسرحية على عدد من الوجوه الشابة، أعضاء فرقة استوديو الممثل.

المسرحية تناقش قضية المتاجرة بأحلام الشباب الموهوب، وتسليط الضوء على سلبيات أصابت الوسط الفني، وأثرت بشكل كبير على الفن المصري.