بالفيديو- ريم البارودي ترقص في كواليس "جوازة مرتاحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
شاركت الفنانة ريم البارودي جمهورها بمقطع فيديو من كواليس مسرحية "جوازة مرتاحة"، التي تقوم ببطولتها، وهي ترقص على أغنية من العرض.
وظهرت ريم البارودي خلال الفيديو وهي ترتدي فستان زفاف أبيض قبل دخلوها المسرح
وعلّقت ريم على الفيديو: "كواليس جوازة مرتاحة من أحلى الأغاني الموجودة في المسرحية بحبها أووي فيها حب وسعادة وطاقة إيجابية
يُذكر أن مسرحية "جوازة مرتاحة"، بطولة ريم البارودى وأحمد صفوت وهشام إسماعيل ومنة عرفة، تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر.
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