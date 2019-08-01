نانسي عجرم توجه رسالة للجيش اللبناني في عيده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: وجهت النجمة نانسي عجرم، رسالة إلى الجيش اللبناني بمناسبة العيد الـ 74 للجيش اللبناني. وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وجودك هو العيد .. الله يحمي جيش بلدي، الجيش اللبناني". ويحتفل الشعب اللبناني اليوم بعيد جيشه الـ74 الذي يصادف في 1 أغسطس وتستعد الفنانة اللبنانية لإحياء حفلًا غنائيًا في تونس، 3 أغسطس.

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