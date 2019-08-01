نوال الزغبي في جولة غنائية بالمكسيك عام 2020

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تستعد المطربة اللبنانية نوال الزغبي، لجولة غنائية بالمكسيك بداية العام القادم 2020.
وتبدأ حفلات "نوال" يوم 31 يناير 2020، وبعدها تحيي 3 حفلات أيام 1 و2 و3 فبراير، في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، ومدينة كانكون.
يذكر أن نوال الزغبي أحيت حفلا غنائيا الشهر الماضي بلبنان، وسط حضور حشد كبير من جمهورها، وقدمت خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها.
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