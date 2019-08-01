في ذكراه الخامسة.. عادل إمام يتذكر سعيد صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تحل اليوم الذكرى الخامسة لرحيل النجم الكبير سعيد صالح.

وأحيا الزعيم عادل إمام، الذكرى الخامسة لصديقه، ونشر صورة تجمعهما من أحد أعمالهما، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

سعيد صالح رحل عن عالمنا في 1 أغسطس 2014، بعدما ترك للمسرح والسينما والتليفزيون أعمالا هامة أبرزها "العيال كبرت"، "مدرسة المشاغبين"، "أين عقلي"، "الشيطان يعظ"، وغيرها.

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