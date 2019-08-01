تعرف على برنامج حفلات كاظم الساهر لشهر أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

روج الفنان العراقي كاظم الساهر، لحفلاته الغنائية خلال شهر أغسطس، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقعي تويتر وإنستجرام.

المطرب الكبير يحيي 3 حفلات غنائية بمهرجان بيت الدين بلبنان، أيام 1 و2 و3 أغسطس، بمناسبة مرور 25 عاما على مشاركته بالمهرجان.

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كما يحيي حفلا غنائيا يومي 8 و9 أغسطس بالعاصمة الأردنية عمان، ويسافر بعدها للعاصمة التركية إسطنبول لإحياء حفلين يومي 12 و13 أغسطس.

بعدها يسافر للعاصمة القطرية الدوحة لغحياء حفل غنائي يومي 16 و17 أغسطس، ليشارك بعدها في مهرجان صلالة الغنائي بسلطنة عمان يوم 19 أغسطس.

ويختتم "كاظم" حفلاته الغنائية لهذا الشهر يوم 22 أغسطس، حيث يحيي حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم السودة بمدينة أبها جنوب السعودية.