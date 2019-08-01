تراند اليوم : ابنة عمرو دياب تظهر بفستان جرئ



شاركت جنا ابنة المطرب عمرو دياب متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، بصورة من أحدث ظهور لها.

وتألقت جنا فى الصور بإطلالة كلاسيك جريئة، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الأسود، واتسمت أكمام الفستان بقصة غير تقليدية.

وأثارت صور جنا عمرو دياب جدلًا بسبب جرأتها وتعمد الإثارة والعري، وهو ما يسبب هجوم على والدها الفنان.

ومن جانبه حققت أغنية بحبه للهضبة عمرو دياب 100 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في أقل من 24 ساعة على طرحها.

وتعتبر أغنية بحبه أول أغاني ألبوم عمرو دياب أنا غير، والأغنية من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي.

وقد أسدل عمرو دياب الستار الأربعاء الماضي، عن بوستر ألبومه الجديد بعدسة المصور كريم نور والذي يتعاون مع الهضبة منذ سنوات عديدة،وكان أول تعاون بينهما عام 2007 في بوستر ألبوم الليلادي والذي ظهر فيه عمرو دياب بنصف جسد عاري لأول مرة وهو ما أثار ضجة كبيرة لجرأة غلاف الألبوم وقتها.





