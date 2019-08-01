فن ومشاهير

تراند اليوم : ممثل مصري يبكي بسبب "عادل إمام".. ما السر؟

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كشف الممثل المصري سامي فهمي عن موقف مؤثر جمعه بالممثل عادل إمام  خلال سبعينيات القرن الماضي وكان سببه في بكائه بشدة.

وقال إن إمام كان يجري مقابلة في إذاعة الشرق الأوسط وأشاد بأدائه لشخصية "شاكر فضله" في مسلسل "فرصة العمر"، وهي الشخصية التي عرفها به الجمهور وقتها.

وأضاف فهمي في مقابلة تليفزيونية على قناة "النهار"، أنه في تلك الفترة كان إمام يقدم عروض مسرحيته "شاهد ما شافش حاجة"، فتوجه إلى المكان لمقابلته ويشكره على حديثه عنه.

وأثناء ذلك، طلب إمام منه الصعود إلى خشبة المسرح في أحد المشاهد، من دون أن يوضح له طبيعة الدور، ليفاجأ بأن الجمهور ظل صامتًا فترة، ثم بدأ الهمس يعلو شيئًا فشيئًا ليفاجأ بالزعيم يقول له: "مين شاكر فضله إنت إيه اللي جابك هنا"، لتنطلق أيدي الجمهور بالتصفيق والتحية له، ثم قال له الزعيم: "إنت يظهر جيت هنا غلط"، ويأخذ بيده ليخرجه من المسرح وسط انهمار الدموع منه.

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