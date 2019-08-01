تراند اليوم : حقيقة وفاة الفنان "محمد صبحي"

ترددت أنباء على نطاق واسع خلال الساعات الماضية تزعم وفاة الممثل المصري محمد صبحي، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

غير أن صبحي نفى أنباء وفاته بنفسه، وقال: "شيء مزعج جدًا والهدف كسب "اللايكات" على الفيسبوك ، فهذه الشائعات تزعج عائلتي وأصدقائي".

وحرص شقيقه مجدي صبحي على الرد على هذه الشائعات ووصفها بالسخيفة.

وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "شائعة غريبة عن الأستاذ وأخي الفنان الكبير محمد صبحي من أشخاص سفلة وماعندهمش أخلاق.. ربنا يديك طولة العمر والصحة أخي العزيز الغالي وتبقى دائما لنا ولجمهورك.. الأستاذ بخير والحمد لله".

وكانت أنباء الوفاة طاردت عددًا كبيرًا من النجوم في الفترة الأخيرة أبرزهم عادل إمام وصلاح السعدني وحسن حسني.

وكان لمحمد صبحي نصيب الأسد من الأنباء التي تحدثت عن وفاته على فترات متباعدة.